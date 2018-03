Met deze tips word jij een meester in het kussen Emma Van der Bracht

19 maart 2018

12u00 0 Joepie Kussen is helemaal niet moeilijk, maar ook niet zo simpel als je zou denken.

Er komt heel wat kijken bij kussen. Het lijkt alsof je enkel maar hoeft te kussen, maar er komen heel wat andere factoren bij kijken dan het echte kussen op zich. Tong of geen tong, wat met je speeksel, ademhaling... Wij hebben enkele tips voor jou waardoor jij zonder problemen een fantastische kusser kunt worden.

1. Begin traag

Je wilt je niet meteen in de kus storten. Begin met een paar zachte kusjes, zonder meteen 'all in' te gaan.

2. Probeer niet te kwijlen

Doe je best om niet te kwijlen op je kuspartner. Dat spreekt natuurlijk voor zich, maar het gebeurt soms gemakkelijker dan je denkt. Probeer je speeksel door te slikken voor je start met kussen of tussendoor eens een kleine pauze in te lassen.

3. Vergeet niet te ademen

Logisch. Door je neus ademen is het beste. Heb je een verstopte neus, dan las je best wat pauzes in tussendoor om letterlijk naar adem te happen.

4. Gebruik je handen

Handen zijn zo belangrijk tijdens het kussen, al lijkt enkel je mond van belang. Laat je handen niet zomaar langs je zij hangen. Leg ze op de zijkant van het gezicht van je kuspartner, in zijn of haar hals of in zijn of haar haar.

5. Tong

Je tong wel of niet gebruiken, dat is de vraag. Als het kussen goed op gang komt, kan je beginnen met je tong te gebruiken. Prop hem niet zomaar in de mond van je kuspartner, duh. Begin met zijn/haar lippen te strelen of wat speels te porren. Wacht af hoe hij/zij reageert en ga dan in op zijn/haar kusgedrag.

