Meghan Markle mag nooit meer donkere nagellak dragen EVDB

24 mei 2018

15u33 1 Joepie Uhhh?

Alle regels uit 'The Princess Diaries' zijn echt! Ze leken misschien grappig en belachelijk in de film, maar de regels zijn helemaal echt. Nu Meghan Markle getrouwd is met Prince Harry mag ze bijvoorbeeld geen donkere of felgekleurde nagellak meer dragen. Tijdens haar huwelijk droeg ze het favoriete kleur van de Queen, namelijk 'Ballet Slippers' van Essie. Enkel nude kleuren zijn toegestaan.

Verder mag Meghan ook geen korte rokjes dragen en haar benen niet kruisen.