Maisie Williams wordt bruidsmeisje op huwelijk Sophie Turner en Joe Jonas Emma Van der Bracht

24 januari 2018

15u23 1 Joepie This is what dreams are made of.

Maisie Williams speelt niet enkel Sophie Turners zusje in 'Game of Thrones', ze wordt ook haar bruidsmeisje. De twee kunnen het buiten de serie ook enorm goed met elkaar vinden en zo kreeg Maisie de eer om bruidsmeisje te zijn wanneer Sophie Turner met Joe Jonas trouwt. Onze harten zijn nog steeds een beetje gebroken - Joe Jonas, man van ons leven, gaat trouwen - , maar dit nieuws is echt te mooi om niet blij over te zijn.