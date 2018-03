Maakt een dotje je kaal? Emma Van der Bracht

08 maart 2018

16u42 0 Joepie Er is geen reden tot echte paniek, maar gezond is het niet.

Slecht nieuws voor wie elke dag een strak kapsel draagt, zoals een dotje of een staart. Volgens dermatoloog Sabra Sullivan kan je haar uitvallen door te vaak strakke kapsels te dragen. De strakke kapsels beschadigen namelijk je haarzakjes, met als gevolg dat je haar niet meer groeit en ook uitvalt.

Dat klinkt enorm dramatisch, maar zò erg is het nu ook weer niet. Pas als je maanden- of jarenlang een strak kapsel draagt, kan je er last van krijgen. Onze tips: wissel af en toe eens van kapsel en verzorg je haar met een voedende shampoo en conditioner. Op die manier hoef jij je geen zorgen te maken over kaal worden!