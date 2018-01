Louis Tomlinson maakt kerstwensen waar EVDB

Tja, verrast zijn we niet.

Louis Tomlinson heeft weer eens bewezen dat hij een engel op aarde is. Hij heeft de kerstwens van heel wat zieke kinderen die kerst in het ziekenhuis moesten doorbrengen waargemaakt.

De woordvoerder van het Bluebell Wood kinderziekenhuis heeft bekendgemaakt dat Louis contact met hen opnam om te vragen of hij nog cadeautjes kon kopen voor de liefdadigheidsinstelling. "Toen we van de organisatie uit voorstelden dat Louis een kijkje nam op onze Amazon-wishlist, had niemand verwacht dat hij alles zou kopen wat nog op de lijst stond, maar dat is exact wat hij deed."

Oh, Louis!