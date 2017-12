Louis Tomlinson brengt nieuwe single 'Miss You' uit Emma Van der Bracht

Vraag ons hoe trots we zijn op onze baby.

Dit moeten we even kwijt: that's!!!our!!!man!!!

Louis Tomlinson heeft zonet zijn nieuwste single 'Miss You' officieel uitgebracht. Hij plaagde ons al lang met teasers en we kregen zelfs al een live versie te horen, maar nu is het er officieel. 'Miss You' is een echte jam en klinkt helemaal zoals Louis eruit ziet. Een betere omschrijving is er waarschijnlijk niet.

We zijn zo trots op Louis! Nadat hij in een interview zelf zei dat hij zichzelf 'het minst populaire lid van One Direction' vond, brengt hij nu deze absolute banger uit. Luister zelf maar!

UK! 😱 #MissYou is finally yours! Let us know what you think! https://t.co/iYBWWktfTX pic.twitter.com/DnCrKlZquK LTHQ(@ LTHQOfficial) link