Lili Reinhart vertelt over kusscènes met Cole Sprouse Emma Van der Bracht

Zoals jullie al weten, daten Lili Reinhart en Cole Sprouse niet enkel in de serie 'Riverdale', maar ook in het echt. Het is niet officieel bevestigd, maar komaan, het is zo duidelijk...

Lili heeft tijdens een interview met ET gepraat over hoe het is om intieme scènes te spelen in 'Riverdale'. Dat ging zo: "Ik vind dat het ondertussen heel comfortabel aanvoelt. Ik bedoel, het is The CW, het wordt niet te gek. Het is enkel maar wat kussen en knuffelen. Ik denk dat we ondertussen allemaal zo op ons gemak zijn bij elkaar, dat het eigenlijk niet echt meer iets is... Als we moeten kussen is het echt oké. We denken er eigenlijk zelfs niet echt over na. Als nieuwe personages moeten kussen, dan is het wel anders, dan heb je zoiets van 'Oh, oké! Wat is dit?'"



Ze vulde ook nog aan dat het gewoon zo normaal aanvoelt omdat ze elkaar zo goed kennen: "Als ik iemand zou moeten kussen die ik niet ken, daar zou ik wel zenuwachtig voor zijn."



Toen gevraagd werd naar hoe zij en Cole het met elkaar kunnen vinden buiten de set antwoordde ze: "We komen best goed overeen... het gaat goed met ons." Ahem, ahem...