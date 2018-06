Lauren Jauregui brengt eerste solomuziek uit EVDB

08 juni 2018

Yaaassss!!

Lauren Jauregui is momenteel op tour met haar bestie Halsey. Tijdens de tour zingt ze haar bekendste collabs 'Back to Me' en 'In Your Phone'. Ze covert ook John Lennons 'Imagine' en Shakira's 'Ojos Así'. Het beste aan deze tour is echter dat ze niet een, niet twee, maar drie nieuwe nummers gedebuteerd heeft! DRIE!

Helaas ziet het er niet naar uit dat Lauren de studioversies snel zal uitbrengen, maar hey, we kunnen wel nog even geduld uitoefenen, toch? Het goede nieuws is dat we dus ongetwijfeld nieuwe muziek krijgen van Lauren. De fans die haar al te zien - en te horen - kregen tijdens haar tour door Latijns-Amerika, zijn alvast gigantisch enthousiast over haar nieuwe muziek.

De nummers heten 'Toy', 'Inside' en 'Expectations'.

Thank you baby😭 that was the first song I wrote and has a huge part of my heart in it so this means a lot💕 https://t.co/UUyMjPtvRW Lauren Jauregui(@ LaurenJauregui) link