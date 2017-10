Kim Kardashian bevestigt dat zij en Kanye weer ouders worden Emma Van der Bracht

Er werd al heel lang gespeculeerd dat Kanye West en Kim Kardashian een draagmoeder hadden gevonden voor hun derde kindje. Pas nu heeft Kim bevestigt dat de vrouw inderdaad zwanger is.



Dat deed ze natuurlijk niet zomaar, ze bevestigt het nieuws in de nieuwe trailer voor het veertiende seizoen van 'Keeping Up With The Kardashians'. In de trailer zien we Kim facetimen met haar zus Khloé. "Wat gebeurt er elke dat ik 'Guess What?' zeg?", vraagt Kim. Khloé weet meteen hoe laat het is en antwoordt met: "De persoon is zwanger?"

Kim Kardashian West on Twitter Season 14 is gonna be wild. Tune in this Sunday!!! #KUWTK https://t.co/rnpIdGiNyK