Kijk jij vanavond naar 'Secrets'? Emma Van der Bracht

16 april 2018

12u00 0 Joepie Wij wel.

De serie 'Secrets' doet een beetje denken aan een Vlaamse 'Skam'. Nu, geef toe, als het lijkt op 'Skam', kan het niet slecht zijn, toch? Wanneer hun vriend Maarten sterft op skireis, wordt het leven van een groep tieners volledig overhoop gehaald. De jaargenoten en vrienden van het Stedelijk Middelbaar Instituut Mechelen ontdekken in de serie hoe het ongeluk misschien helemaal geen ongeluk was. De roddels die daarmee gepaard gaan, blijven natuurlijk niet zonder gevolgen voor de vriendengroep...

Wie 'Thuis'-fan is herkent zeker actrice Elise Roels in de rol van Emma. Zij en haar beste vriendin Nicky - vertolkt door Annabet Ampofo - vertrokken in Thuis samen op de skireis waar 'Secrets' mee begint.

De reeks start op maandag 16 april met een extra lange aflevering. Daarna worden er vanaf 23 april elke weekdag nieuwe afleveringen van telkens vijf minuten gelost via de online kanalen van Eén, MNM en via VRT NU.