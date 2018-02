Khloe Kardashian vertelt geslacht van baby aan zussen Emma Van der Bracht

27 februari 2018

17u27 0 Joepie "Ik krijg een..."

In de nieuwe trailer van 'Keeping Up With The Kardashians' vertelt Khloe het geslacht van haar baby aan Kim en Kourtney. Helaas krijgen wij het geslacht nog niet te horen, maar de reacties van de zusjes zijn wel zalig.

Kourtney is in elk geval al "shocked". Wij wachten ondertussen geduldig af.