Khloé Kardashian bevalt van dochtertje!

12 april 2018

Het is zover: Khloé Kardashian is bevallen van een meisje, dat meldt TMZ. Het eerste kindje van Khloé heeft voor zover we weten nog geen naam. Kourtney, Kim, Kris and Khloé's BFF Malika waren erbij tijdens de bevalling. Vader van het meisje Tristan Thompson was er ook bij.

De bevalling kwam enorm kort nadat het nieuws dat Tristan Thompson haar zou bedrogen hebben. Dat zou gebeurd zijn in oktober, toen Khloé nog maar amper drie maanden zwanger was. Tristan en Khloé zijn al meer dan een jaar aan het daten, maar hoe het momenteel zit met de relatie, is onbekend.

