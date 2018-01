Khloé Kardashian deelt hartverwarmende zwangerschapsfoto's Emma Van der Bracht

13u59

Khloé Kardashian is officieel zes maanden zwanger. Om dat te vieren deelde de 'Keeping Up With The Kardashians'-ster enkele zwangerschapsfoto's op Instagram. Die foto's waren zodanig schattig dat we ze wel moeten delen met jullie!

❥ Officially 6 months ❥ Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 02 jan 2018 om 21:31 CET

❥ Mom and Dad ❥ Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 02 jan 2018 om 21:44 CET

"Mama en papa", schreef Khloé onder een foto van zichzelf en de toekomstige vader van haar kindje, Tristan Thompson.

Sinds ze het nieuws bekendmaakte deelt Khloé supertrots foto's van zichzelf met haar babybuikje.

✨Merry Christmas!! May you sparkle and shine this festive season, may all of your wishes and dreams come true. I pray that we all may feel this happiness all year round. God bless you! ✨ #BabyBump🤗 Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 25 dec 2017 om 22:14 CET

Ze maakt ook graag duidelijk hoe gelukkig ze is met Tristan.

✨ Day 1 of 2018 ✨ Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 01 jan 2018 om 19:08 CET

Wij zijn alvast heel blij voor het gelukkige koppel!