Kerstavond Bingo: deze dingen worden vanavond gezegd aan de feesttafel Emma Van der Bracht

14u54 151 thinkstock . Joepie Hoeveel scoort jouw familie?

1. "Heb je al een lief?"

Nee, oma, nee. Ik ben een sterke, onafhankelijke vrouw who don't need no man. *huilt in kerstservetje*

2. "Geef de kroketten eens door?"

*Neemt snel nog een paar kroketten* "Ze komen eraan!"

Joepie 3. "Weet je nog toen..."

Ongetwijfeld gevolgd door het ophalen van een of andere gênante herinnering die je al zo lang probeert te verdringen.

4. "We moeten nog een foto maken, hé!"

Familiefoto's, je kunt er nu eenmaal niet onderuit op kerstavond.

5. *Opmerking over smartphonegebruik*

Vaakst voorkomend zijn "Amai, de jeugd zit toch veel op die GSM te kijken" en "Zij kunnen daar toch rap mee weg, hé?".

6. "Volgend jaar niet zo veel cadeaus"

Elk jaar opnieuw maakt iemand de uitspraak dat er volgend jaar minder/minder dure cadeaus gekocht zullen worden. Elk jaar opnieuw liggen er minstens evenveel pakjes onder de boom. Nice try, mom.