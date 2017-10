Katy Perry zit midden in de lucht vast tijdens concert Emma Van der Bracht

En dat werd natuurlijk gefilmd.

Soms kan het eens mislopen in het leven. Je moet natuurlijk wel al redelijk wat pech hebben als je een wereldbekende popster bent en het lot dan beslist om het te laten mislopen tijdens een van je concerten.



Dat concert vond plaats in Tennessee en alles verliep goed, tot het misging, natuurlijk, anders was dit artikel er ook niet geweest. Katy zat op een 'zwevend' platform, waarop ze normaal over haar fans heen zweeft. Tot het platform vast kwam te zitten en bijgevolg Katy dus ook. Zelf vond ze de situatie gelukkig hilarisch: 'Haal je GSM boven, dit is een YouTube-moment!', riep ze. Tja, als fan heb je dan natuurlijk niet veel andere opties dan te doen wat je idool van je verwacht: de hele boel vastleggen op video en daarna delen op het internet.



Dankzij die fans kunnen wij nu meegenieten van het best wel grappige moment:

Gelukkig kwam Katy veilig terug op de grond terecht, maar niet voor ze zelf van het verlaagde platform in het publiek sprong. Wat een droom voor haar fans.



Wij willen graag een petitie starten om al onze idolen te laten beloven dat ze ooit eens vanop een hoogte op ons zullen springen. Bedankt!