Katy Perry haalt uit naar Taylor Swift op 'American Idol' Emma Van der Bracht

20 maart 2018

Het gigantische catfight tussen Taylor Swift en Katy Perry lijkt oneindig te worden. We kunnen ons al niet meer herinneren waar het gestart is, maar het einde is duidelijk nog niet in zicht.

Toen een kandidaat voor 'American Idol' een liedje van Taylor Swift zong voor zijn auditie, werd het onmogelijk voor Katy om daar niet op in te gaan. Zeker aangezien hij haar er persoonlijk op aansprak.

"Ik zing een liedje van Taylor Swift, sorry Katy!", begon hij. "Oh, daarvoor hoef je je niet te verontschuldigen.", antwoordde Katy. "Ik hou van haar!", voegde hij er dan aan toe, waarop Katy het toch niet kon laten om iets duidelijk te maken. "Ik hou ook van haar, als singer-songwriter toch." De blik die daarop volgde sprak boekdelen.

Ouh, the shade.

The feud continues! @katyperry throws SHADE on @taylorswift13 on @AmericanIdol #AmericanIdol pic.twitter.com/IBut9mAkhn TalentRecap(@ TalentRecap) link