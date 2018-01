Justin Timberlake is BACK Emma Van der Bracht

Justin Timberlake is terug! Hij bracht zonet zijn nieuwe single 'Filthy' uit. Zelf zegt hij dat je het nummer héél luid moet spelen, en wie zijn wij om advies van JT himself in de wind te slaan? Juist ja.

Draai je volumeknop open - of ja, zet je volume op maximum - en geniet, want hier is hij dan, de nieuwe single van Justin Timberlake.

'Filthy' is de eerste single van Justins nieuwe album 'Man of the Woods', dat uitkomt op 2 februari 2018!