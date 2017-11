Justin Bieber en Selena Gomez zijn officieel helemaal weer samen Emma Van der Bracht

18u16

Onze Jelena-harten zijn weer helemaal gesmolten. Justin Bieber en Selena Gomez zijn officieel weer samen, weten we nadat de twee gespot werden terwijl ze kusten aan de schaatsbaan. Want ja, Justin Bieber speelt ijshockey en Selena is niets minder dan een supportive girlfriend. Kijk zelf maar eens:

Tag a Jelena fan who never stopped Beliebing ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/6ESB2N0bTQ MTV UK(@ MTVUK) link