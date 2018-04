Junior Planckaert is single Emma Van der Bracht

03 april 2018

15u40 0 Joepie Junior en Shirley zijn niet langer samen.

Junior Planckaert (25), jongste zoon van ex-wielrenner Eddy Planckaert en zijn vrouw Christa, en zijn vriendin Shirley (25) zijn uit elkaar. De precieze reden waarom is nog niet bekend, maar het zou best wel eens om afstand kunnen gaan. Zij woont bij Zottegem en hij in de Ardennen. Hij maakte eerder al bekend aan Dag Allemaal dat hij zeker niet terug naar Vlaanderen zou verhuizen, maar dat helemaal naar de Ardennen verhuizen dan weer een grote stap was voor Shirley. De twee hadden vorig jaar nog plannen om samen te gaan wonen.

