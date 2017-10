Jouw belangrijkste seksvragen beantwoord Emma Van der Bracht

18u10 0 instagram Joepie Alsjeblieft.

1. Doet de eerste keer pijn?

Soms. Het is een moeilijke kwestie omdat je niet op voorhand kunt weten of het voor jou pijnlijk zal zijn of niet. Belangrijk is dat je volledig ontspannen bent en helemaal zeker bent dat je het wilt. Zorg ook dat je eerste keer met iemand is die je helemaal vertrouwt, zodat als je wel pijn hebt, je dat gewoon kunt zeggen.



2. Als een meisje seks heeft met een meisje, is ze dan ontmaagd?

Ja. Seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht - of om het even welk geslacht - is seks.



3. Mijn vriend(in) is klaar om seks te hebben, maar ik nog niet. Wat nu?

Jouw vriend(in) zal moeten wachten. Zet hij/zij jou onder druk om toch seks te hebben? Dan is hij/zij jou niet waard. Zo simpel is het. Doe nooit iets waar jij je niet klaar voor voelt.



4. Wat is een orgasme en hoe weet ik of ik er een gehad heb?

Opnieuw, een moeilijke vraag. Orgasmes verschillen van persoon tot persoon en soms zelfs van moment tot moment. Het is een gevoel van plezier dat je hele lichaam voor een bepaalde tijd overneemt. Je kunt het krijgen tijdens het masturberen of tijdens een seksuele activiteit met iemand anders. Oefenen dus maar!



5. Ik wil graag seks hebben, maar weet niet hoe ik hierover moet beginnen tegen mijn vriend(in)...

Wel, praten is altijd de juiste keuze. Als het jullie eerste keer is, probeer je best niet zomaar een move te maken. Jullie moeten eerst bespreken of jullie er allebei klaar voor zijn.