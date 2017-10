James Arthur en Camila Cabello zingen prachtig duet Emma Van der Bracht

Joepie

Gisteren vonden de BBC Radio 1 Teen Awards plaats. De ideale gelegenheid om een heleboel zalige artiesten in een line-up te zien. Tussen die zalige artiesten zaten onder andere James Arthur en Camila Cabello, die besloten om samen een duet te brengen.



Ze brachten 'Say You Won't Let Go', een liedje dat origineel van James Arthur is. Hoe dat klonk? Wel, hemels! Maar luister vooral zelf: