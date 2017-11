Is Shawn Mendes verloofd?! Emma Van der Bracht

Shawn Mendes en Hailey Baldwin daten nog helemaal niet lang. Toch werd Hailey op de afterparty van de MTV EMA's in Londen gespot met een gigantische ring om haar vinger. Natuurlijk dacht iedereen aan de -ietwat aangepaste - wijze woorden van Beyoncé: 'If you like it then you should put on a ring on it'.

Volgens verschillende insiders zou het koppel inderdaad nu al verloofd zijn. Noch Shawn, noch Hailey hebben dit echter bevestigd, dus zeker is het helemaal niet.

Shawn, heb je daar iets op te zeggen?