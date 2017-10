Is jouw zus je beste vriendin? Emma Van der Bracht

08u14 1 Photo News Joepie Ontdek het hier!

Zijn jij en je zus superclose? Als jullie bij de volgende punten enkel maar kunnen knikken, dan zou het wel eens goed kunnen dat jouw zus je allerbeste vriendin is.



1. Ze is altijd de eerste aan wie je nieuws wilt vertellen

Als je nieuws hebt, gelijk waarover, moét zij het weten. Je stuurt haar, loopt naar haar kamer of belt haar op. Hallo, dit is belangrijk!



2. Jullie liken elkaars posts op social media

Elke keer. Zonder uitzondering. Ook als je het niet haar beste selfie vindt.



3. Tijdens familiefeesten maakt zij alles beter

Als je zatte nonkel besluit om zijn beste dansmoves boven te halen, kunnen jullie daar samen om lachen. Jullie spelen ook altijd een familiefeestbingo, nonkel zat, tante die zich verslikt, oma die zaagt over de jeugd van tegenwoordig - bingo!

4. Jullie delen kleren en schoenen

Zonder kwaad te zijn op elkaar. Oké, soms vind je het eens irritant dat ze jouw trui draagt zonder het te vragen. Jij wou hem aandoen voor die ene date... maar je vindt in haar kast vast wel een goeie vervanging.



5. Je vindt het onbegrijpelijk hoe sommige mensen niet overeenkomen met hun broer/zus

Hallo, jullie wonen samen? Hoe leuk is het om samen te wonen met je beste vriendin? Grijp die kans, people!