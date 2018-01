Is jouw vriend(in) een parasiet? Emma Van der Bracht

28 januari 2018

Ontdek het hier.

Of het nu over een relatie gaat of een vriendschap, sommige mensen gedragen zich echt als parasieten. Dat kan emotioneel vermoeiend zijn voor jou en daarom is het belangrijk dat je beseft wanneer iemand zich zo gedraagt. Dan kan je die persoon daarover aanspreken, voor het uit de hand loopt en jullie echt ruzie krijgen.

1. Jullie doen alles samen

Op zich is daar niets mis mee, maar als je merkt dat het soms irritant wordt, kan het wel een probleem worden. Dingen die jij vroeger alleen deed, doet hij/zij nu plots altijd mee met jou. Dat kunnen simpele dingen zijn, zoals gaan lopen, yoga doen of om koffie gaan. Bedenk vooral hoe jij je erbij voelt. Het gaat vaak ook om de manier waarop. Nodig je hem/haar uit of komt hij/zij gewoon overal mee naartoe of nodigt hij/zij zichzelf uit?

2. Jullie hebben enkel gemeenschappelijke vrienden

Al jouw vrienden worden plots ook zijn/haar vrienden. Dat gebeurt echter niet natuurlijk, maar omdat hij/zij echt jouw vrienden gaat opzoeken. Je hebt geen vrienden meer voor jezelf.

3. Jij betaalt alles

Hij/zij zal bijvoorbeeld voorstellen om samen om koffie/thee te gaan, maar dan zeggen "hoewel ik eigenlijk echt geen geld heb...". Jij stelt dan zonder nadenken voor om te betalen, maar omgekeerd gebeurt dat nooit.

4. Je doet alles voor hem/haar

Natuurlijk is het belangrijk om dingen voor elkaar te doen, maar als alles steeds van jouw kant komt, klopt er iets niet.

5. Hij/zij is asociaal

Oké, dat kan best eens. Maar als je telkens wanneer jullie samen iets doen in het openbaar het gevoel hebt dat hij/zij al je aandacht opeist, klopt er iets niet. Wanneer jullie in groep iets doen, wil hij/zij constant dat jij met hem/haar praat of hem/haar in het gesprek betrekt. Wanneer je dat niet doet of gewoon eens in gesprek geraakt met iemand anders, is hij/zij boos.

6. Je krijgt een slecht gevoel wanneer je iets voor jezelf doet

Want hij/zij geeft je dat gevoel. Je krijgt het gevoel dat je er constant moet zijn voor hem/haar, terwijl het echt helemaal oké is om ook eens iets voor jezelf te doen. Je kunt simpelweg niet 24/24 rekening houden met iemand.

7. Anderen hebben je er al over aangesproken

Je andere vrienden hebben je al eens, voorzichtig, aangesproken over jouw vriendschap/relatie met die persoon. Tja, veel duidelijker kan het eigenlijk niet. Jouw vrienden/familie maken zich zorgen over jou en die zorgen zijn waarschijnlijk niet ongegrond.