Is jouw relatie tijdelijk? Emma Van der Bracht

18 februari 2018

12u00 1 Joepie Oooh, spaces between us...

Is jouw relatie tijdelijk? Ben je eigenlijk wel echt verliefd? Deze tekenen wijzen erop dat je eigenlijk gewoon een crush had:

1. Je ziet geen toekomst

Als je denkt aan later is hij/zij helemaal niet in the picture. Probeer het door gewoon aan het volgende familiefeest te denken. Zit hij/zij naast jou?

2. Er is iemand anders

Als je denkt aan terug naar school gaan, denk je ook aan die ene crush. The one that got away. Hoe hard je het ook probeert, je kunt hem/haar niet uit je hoofd krijgen.

3. Er moet iemand beter zijn

Zelfs als er geen ‘iemand anders’ is, weet je, voel je dat er iemand beter voor jou bestaat. Dat is helemaal geen goed teken. De persoon waar je mee samen bent, moet in jouw ogen de beste persoon ter wereld zijn. (Behalve Harry Styles dan, dat is oké.)

4. Jullie delen niets

Jullie delen geen hobby’s, geen interesses, geen mening... Zelfs geen liefde voor elkaar. Oops.

5. Het leven lijkt gewoon gemakkelijker zonder hem/haar

Je voelt je teruggehouden door hem/haar. Soms wil je dingen doen, maar kan je niet omdat je een lief hebt. Je bent het ook beu om niet zomaar plannen te kunnen maken. Je hebt het gevoel dat je vrijer wilt zijn.