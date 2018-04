Is jouw crush wederzijds? Emma Van der Bracht

15 april 2018

12u35 0 Joepie Vind jij iemand leuk, maar weet je niet goed of die persoon ook gevoelens voor jou heeft? Wij vertellen je welke signalen erop kunnen wijzen van wel.

1. Hij luistert naar jou

Het maakt niet echt uit waarover je aan het praten bent. Als jij hem iets vertelt, dan luistert hij steeds geboeid. Zelfs als het over Shawn Mendes gaat.

2. Social media

Altijd als jij hem een sms’je, chatbericht, snap of Instagram-berichtje stuurt, antwoordt jouw crush binnen de tien minuten. Dit is een duidelijk teken dat hij/zij graag met je praat! Soms praten jullie zelfs op verschillende platformen tegelijk.

3. Hij/zij blijft sturen

Als jullie chatgesprek dreigt stil te vallen, doet hij/zij er alles aan om het verder te zetten. Hij/zij haalt een ouder onderwerp boven of vraagt wat je aan het doen bent.

4. Hij/zij plaagt je

Als jij met iemand anders hebt staan lachen, maakt je crush er achteraf een plagerige opmerking over. Hij/zij polst ook naar wat je over die andere persoon denkt. Je crush grijpt elke gelegenheid om je liefdevol te plagen.

5. Hij/zij helpt je altijd

Je hebt een probleem met je huiswerk, je hond is weggelopen, je boekentas is kapot gegaan... Het maakt niet uit wat voor probleem je hebt, je crush staat altijd als eerste klaar om jou te helpen.

6. Hij/zij is nooit 'bezig' met iemand anders

Telkens wanneer jij vraagt of je crush iemand ziet zitten, wordt de vraag ontweken en zegt hij/zij dat hij daar geen tijd/zin voor heeft. Daarna verandert hij/zij het onderwerp zo snel mogelijk.

7. Hij/zij is bezorgd

Als je niet op school bent omdat je ziek bent, krijg je al snel een berichtje om te vragen of alles oké is. Als jullie met jullie vriendengroep op stap gaan en jij moet alleen naar huis wandelen, wandelt je crush mee of vraagt hij/zij in elk geval toch om een berichtje wanneer je veilig thuis bent.

8. Je crush raakt je vaak aan



Als jullie elkaar begroeten, gaat de kus op de wang vaak over in een knuffel. Als jullie naast elkaar liggen, rusten jullie armen en/of benen tegen elkaar. Als jullie aan het praten zijn raakt hij/zij vaak je arm of hand aan. Dat doet hij/zij vaak onbewust, maar het toont zeker aan dat hij/zij interesse heeft in jou.