Irritante dingen die enkel jouw beste vriendin doet Emma Van der Bracht

17u54 102 Joepie Soms. Of vaak.

1. Als ze altijd zonder uitzondering jouw huiswerk overschrijft

Oké, af en toe kan helemaal geen kwaad. Je verwacht ergens natuurlijk wel dat jij haar huiswerk dan ook eens mag overschrijven. Wat enorm moeilijk gaat als zij nooit haar taken maakt...



2. Als ze jou nooit alleen laat

Je ziet haar doodgraag, maar soms heb je eens wat tijd voor jezelf nodig. Logisch, toch?



3. Als ze jou aan de kant schuift

Oké, een beetje me-time, dat heeft iedereen nodig, maar je moet ook niet overdrijven?! Als je plots Instagram Stories ziet van haar, terwijl ze met andere vriendinnen aan het shoppen is zonder dat jij bent uitgenodigd, tja, er bestaan leukere dingen.



4. Als ze flirt met jouw crush

PARDON?! Hier is gewoon geen excuus voor, einde discussie.

5. Als ze over jou roddelt

Of zelfs maar gewoon over je praten achter je rug. We zijn BFF's, we judgen elkaar niet, dat is de regel!



6. Als ze niet kan ophouden over haar crush

Of vriendje. Natuurlijk ben je ongelofelijk blij voor haar, maar kunnen we het ook nog eens over iets anders hebben, ooit? Gewoon, af en toe?

8. Als ze je altijd op het laatste moment laat zitten

En telkens opnieuw een ander excuus uitvindt, waarvan je weet dat ze gelogen zijn. Excuse me?



9. Als ze jouw berichtjes niet beantwoordt

Vergeet wat ik daarnet zei over me-time, oké? Ik wil heel graag dat je nu mijn berichtje beantwoordt. Het is dringend. I need your help. Ik luister naar jouw eindeloze verhalen over je crush, dan kan jij mij nu ook helpen.