INTERVIEW: The Vamps over touren, muziek schrijven en Niall Horan

16 mei 2018

Joepie

De Britse band The Vamps trad gisterenavond op in de Ancienne Belgique in Brussel. Wij kregen de kans om even met hen - moeten we hen nog voorstellen? Tristan Evans, Brad Simpson, Connor Ball en James McVey- te praten voor het optreden.

Vorige keer dat jullie in België waren, waren jullie het voorprogramma voor Little Mix. Hoe voelt het om terug te zijn als headliner?

BRAD: "Het voelt goed, het is leuk om terug te zijn! We houden echt van België. Deze ochtend hadden we wat vrije tijd en zijn we wafels gaan eten."

We hebben echt wel de beste wafels hier, toch?

ALLEMAAL: "Ja, toegegeven, ze waren écht goed!"

MUSIC

Jullie brengen in juli een nieuw album ('Night & Day: Day Edition') uit, wat mogen we daarvan verwachten?

JAMES: “We hebben ‘Personal’ al uitgebracht, dat is de eerste single van het nieuwe album. Ook ‘Hair Too Long’ is ondertussen al uit. Het album heeft ongeveer dezelfde sound als die twee nummers, dat is de stijl waarvoor we gegaan zijn. Het eerste deel van ‘Night & Day’ was de ‘Night’-versie die we vorig jaar uitbrachten. Daarop hebben we meer samengewerkt met DJ’s, het album had een heel andere vibe. Op dit album staat, denk ik, maar een samenwerking met een DJ. We gaan meer terug naar het instrumentale, een meer organische manier van muziek maken voor ons. Het is iets meer minimalistisch, zou je kunnen zeggen.”

Het vorige album had inderdaad een ietwat andere sound dan de voorgaande albums. Welke verkiezen jullie zelf: de DJ-achtige vibe of de meer instrumentale?

BRAD: “We vinden zelf allerlei soorten muziek goed. Ik denk dat het ook daarom is dat we proberen om eens iets nieuws te doen en wat te experimenteren. Het is altijd leuk om eens iets te doen dat anders is. Het zou wat monogaam worden als we steeds opnieuw hetzelfde zouden doen.”

Hoe ziet jullie schrijfproces eruit?

BRAD: “Elke keer anders, eigenlijk. Er staan veel liedjes op het nieuwe album die we eigenlijk meer dan twee jaar geleden al geschreven hadden. De afgelopen acht maanden hebben we dan alles opnieuw bekeken, hier en daar wat opnieuw uitgewerkt en dan waren de nummers klaar om op het album te staan. Het is best fijn dat die liedjes niet verloren hoeven te gaan, soms hebben ze gewoon wat tijd nodig.”

TOUR LIFE

Jullie zijn de afgelopen jaren heel wat op tour geweest. Wordt het gemakkelijker of moeilijker om zo vaak weg te zijn van huis en rond te reizen?

CONNOR: “In sommige opzichten wordt het gemakkelijker. Je begint de routine te kennen en went aan de leefstijl. Naarmate de tour op zijn eind komt, wordt het wel nog steeds moeilijker.”

JAMES: “Naar het einde toe beginnen je kleren ook op te geraken. Het wordt echt een probleem wat sokken betreft!” (lacht)

Jullie hebben ook al heel wat optredens achter de rug, krijgen jullie nog steeds hetzelfde gevoel wanneer jullie het podium opgaan?

TRISTAN: “We appreciëren zeker wat we hebben. We begrijpen nu beter wat er op ons wacht wanneer we het podium opgaan. Ik heb het gevoel dat de eerste tour zo snel en gehaast ging en dat we nu meer kunnen stilstaan bij wat we doen en het appreciëren. We kunnen er nog meer van genieten.”

Word je minder zenuwachtig naarmate je meer optreedt?

CONNOR: “Ja, toch wel.”

BRAD: “Dat hangt ook wel af van optreden tot optreden. Als onze families komen kijken, bijvoorbeeld, worden we nog steeds allemaal erg zenuwachtig.”

Hoe bepalen jullie de setlist? Jullie hebben veel nummers, dus het moet best moeilijk zijn om te beslissen welke oudere liedjes mogen blijven en welke nieuwe erbij komen.

JAMES: “We houden meestal de singles van onze oudere albums. Dat zijn dan hopelijk de liedjes waardoor veel mensen ons leerden kennen. Het is dus best fijn om die nostalgie erin te houden. Bij de nieuwe albums, kiezen we opnieuw meestal de singles. Daarnaast bekijken we ook welke liedjes het meest gestreamd worden. ‘Hands’ was bijvoorbeeld geen single, maar werd wel enorm veel beluisterd online. Daarom hebben we beslist om het live te spelen. We kijken ook vaak op Twitter, om te zien welke liedjes de fans het beste bevallen. Zo hebben we ook onze setlist voor vanavond aangepast. Die zal niet exact hetzelfde zijn als bij ons vorige optreden in Warschau.”

Op zo’n korte tijd?

JAMES: “Ja, klopt. We spelen graag wat de fans willen horen.”

Naast jullie eigen nummers, coveren jullie ook nog steeds liedjes, hoe beslissen jullie welk liedje jullie gaan coveren?

BRAD: “Meestal zijn dat liedjes die we in onze gezamenlijke playlist zetten. We luisteren daar dan naar in de kleedkamer, bijvoorbeeld. De liedjes die we dus zelf echt goed vinden eigenlijk. De afgelopen jaren hebben we enkel liedjes gecoverd waar we zelf fan van zijn en die we graag spelen.”

Sommige covers spelen jullie dan ook live, zoals ‘Slow Hands’ van Niall Horan. Zouden jullie graag samenwerken met hem?

ALLEMAAL: “Ja, ongetwijfeld!”

JAMES: “We zitten bij dezelfde platenmaatschappij, dus het zou zeker niet onmogelijk zijn…”

Als je met gelijk welke artiest ter wereld kon samenwerken, wie zou je dan kiezen?

TRISTAN: “Florida Georgia Line.”

BRAD: “Niall zou echt heel leuk zijn. Dat zou een cool resultaat geven.”

LIFE

Hoe ga je om met het beroemd zijn?

BRAD: “Ik denk dat we er zo weinig mogelijk bij stilstaan. We zien onszelf gewoon als vier gasten die muziek spelen. We zijn enorm dankbaar voor de kans die we gekregen hebben en wat we allemaal mogen doen. We blijven gewoon hechte vrienden en proberen niet teveel te denken aan het ‘roem’-gedeelte.”

Hoe valt het mee om herkend te worden op straat?

TRISTAN: “Het is best grappig soms, eigenlijk. Daarnet waren we even op stap en zo’n twintigtal mensen stond naar ons te kijken. Het werd bijna een staarwedstrijd! Maar ik denk dat we er gewoon gewend aan geraakt zijn, het is best normaal geworden. Het is gewoon leuk om te zien dat onze fans ons zo steunen.”

Als je advies kon geven aan je jongere zelf, wat zou je dan zeggen?

BRAD: “Knip je haar!”

JAMES: “Laat je haar groeien!”

CONNOR: “Pak meer eten in. Neem meer Engels eten mee op tour!”

Welk advies zou je geven aan jonge mensen die ook willen doorbreken in de muziekwereld?

TRISTAN: “Teken een contract bij Steady Records.”

BRAD: “Ik zou zeggen… het gaat om populaire dingen doen op een nieuwe manier. Toen wij startten was veel van wat we deden ook een interpretatie van popsongs. We deden het op een manier die voor ons goed aanvoelde, we probeerden een eigen sound te maken en die op de best mogelijke manier te vestigen.”