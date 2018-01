INTERVIEW Jonas Meukens van X!nk: "Als wij elkaar terugzien is het alsof we elkaar gisteren nog zagen." Emma Van der Bracht

Jonas Meukens, die we allemaal kennen als de zanger van X!nk, stond enkele weken geleden in het Sportpaleis voor de Throwback Thursday van Ketnet. Het is ondertussen 14 jaar geleden dat X!nk met 'De Vriendschapsband' deelnam aan Eurosong for Kids. Hoog tijd dus om eens te luisteren hoe het nog met hem gaat.

Hoe was het in het Sportpladijs?

JONAS: “Goed! Ik heb mij wel goed geamuseerd. Je repeteert daarvoor, maar je weet eigenlijk niet wat je kunt verwachten. Het waren echt vier uitzinnige avonden! Het was voor mij ook heel nostalgisch, ik kende bijvoorbeeld nog bijna alle nummers van Spring. Samson en Gert, ja, daar ben ik helemaal mee opgegroeid! Dat was echt pure nostalgie, ook voor mij. Ik ben ook wat afleveringen gaan herbekijken van W817.”

Hoe voelde het om te merken dat iedereen nog steeds volledig de tekst van ‘De Vriendschapsband’ kende?

JONAS: “Ja, ik verschoot er echt van. Ik had in juni ‘De Vriendschapsband’ al eens hernomen voor MNM en toen merkte ik al dat mensen dat nummer nog kenden. Ik vroeg mij echt af hoe dat kan, want dat liedje is ondertussen wel al veertien jaar oud. Ik verschiet daar elke keer van!”

Ben je (nog) bevriend met de rest: Tonya, Thor, Laura?

JONAS: “Ja, Tonya ken ik wel goed omdat wij aan dezelfde editie deelnamen. Thor ken ik eigenlijk ook wel redelijk goed. We zaten bij de editie van dit jaar samen in de jury. Toen waren ze natuurlijk ook al opgegroeid, maar het was tof om hen die oude nummers nog eens te horen brengen. Het lijkt soms nog steeds alsof het gisteren was!”

Je stond alleen op het podium in het Sportpaleis, was dat dan moeilijker?

JONAS: “Ja, dat was wel raar. Je bent natuurlijk gewoon om daar met vier man te staan en met een gitaar. In het Sportpaleis was het gewoon met een microfoon. Dat was anders, maar ook wel leuk!”

Waarom was de rest van de band niet mee?

JONAS: “Dat was vanuit de organisatie uit zo gevraagd. Het was gewoon organisatorisch niet mogelijk om de hele band daar te zetten. Dan heb ik het er met de rest over gehad en die zeiden meteen ‘Doe dat maar!’.”

Vonden zij het dan niet jammer dat ze er niet bij konden zijn?

JONAS: “Ik weet het eigenlijk niet, zij zouden dat niet echt zeggen, denk ik. Ze zijn wel alle drie komen kijken en ze vonden het keicool.”

Niels is uiteraard je broer, maar heb je nog veel contact met de rest van X!nk?

JONAS: “Ja, zeker en vast! Thomas, de gitarist, speelt bij onze Niels in de band, dus die zien elkaar heel vaak. Die werken samen, dat zijn nog heel goeie maten, dus die zie ik ook nog veel. Philippe iets minder, maar ik zeg het, als wij elkaar terugzien is het echt alsof we elkaar gisteren nog zagen.”

Was het lang geleden dat je op een podium gestaan had?

JONAS: “Nee, ik speel nog steeds in bands, maar niet op zo’n groot podium natuurlijk! (lacht)”

Je bent dus nog steeds bezig met muziek. Wat doe je zoal?

JONAS: “Ik heb een band die ‘Get Off My Shoes’ heet, dat is zowat mijn eigen band. Dat is een indie-rockband. En ‘The Waiting Game’ dat is een punkrockband. We spelen wel op kleinere podia, maar het is wel erg leuk.”

Hoeveel invloed heeft je deelname aan Eurosong for Kids gehad op je leven ?

JONAS: “Echt wel 100%. Ik was 13 jaar oud toen we deelnamen, dus ik ben daarmee opgegroeid en dat heeft mijn leven zeker een duwtje in een bepaalde richting gegeven. Ik ben er erg blij mee!”

Word je nog steeds herkend op straat?

JONAS: “Nee, eigenlijk niet. Nu misschien weer eventjes, omdat ze mij gezien hebben tijdens die ‘Sportpladijzen’, maar ik ben niet meer dat jong kopje van vroeger!”

Dankzij de Throwback Thursday van Ketnet sta je nu inderdaad weer wat in de spotlight, ga je iets doen met die aandacht?

JONAS: “Goh, niet speciaal. Ik wil wel graag een soloplaat uitbrengen, maar ik ga niet profiteren van de aandacht die ik nu inderdaad opnieuw krijg om dat te doen. Ik wil er mijn tijd voor kunnen nemen.”

Hoe is je leven geweest sinds ‘De Vriendschapsband’?

JONAS: “In het kort: we hebben met X!nk twee platen uitgebracht en daar hebben we een aantal jaar veel mee gespeeld. We hebben toen een derde plaat gemaakt, maar daar niet veel meer mee gedaan. X!nk is eigenlijk heel rustig aan uitgebloeid. We hebben nooit echt gezegd van ‘nu gaan we stoppen’, dat is eigenlijk vanzelf gegaan. Daarna is iedereen naar andere bands gegaan, hebben we ook andere interesses ontwikkeld, zeg maar. We zijn allemaal gaan voortstuderen ook. Ik heb muziekmanagement gedaan in Hasselt. Nu werk ik als koerier voor een farmaceutisch bedrijf. Die job doe ik graag, maar ik zou nog liever iets doen in de culturele sector. Dat is het eigenlijk, in een notendop!”

Als je mocht kiezen zou je dan liefst zelf als muzikant doorgaan of als manager?

JONAS: “Dat is heel moeilijk, want ik ben met verschillende bands op tour geweest en heb al wat management gedaan. Dat was allemaal echt leuk, maar natuurlijk wel anders, je bent eerder zo’n contactpersoon. Als ik echt mocht kiezen, zou ik eerder wel op een podium willen staan, denk ik. Dat is echt wel waar mijn passie ligt.”

Wat is het coolste dat je hebt meegemaakt tijdens je tijd in X!nk?

JONAS: “Ik vind dat een heel moeilijke vraag! Het is enorm moeilijk om er zo één ding uit te halen, maar in 2006 hebben wij echt een heel cool jaar gehad. We mochten optreden op de Lokerse Feesten, Maanrock, Marktrock… dat was echt een leuk jaar om zo van het ene naar het andere te mogen gaan. Om daar nu een ding uit te halen en te zeggen, dat was echt het leukste…nee, dat kan ik niet. Het Sportpaleis nu was ook echt leuk, maar dan anders. Ik kan er onmogelijk een ding uithalen!”

Was er ook een negatieve kant aan het plotse succes dat jullie hadden met X!nk?

JONAS: “Het ding is wel, als je 13 jaar oud bent, je doet mee aan zo’n wedstrijd en daarna kent iedereen u plots. Dat is als 13-jarige niet zo gemakkelijk om mee om te gaan. Soms wil je gewoon met uw maten gaan spelen of voetballen en dat ging niet altijd zo gemakkelijk. Ik zou het nu niet écht negatief noemen, je leert er ook zeker mee omgaan.”

Als je iets anders zou kunnen doen, zou je dat dan doen?

JONAS: “Ik ben eigenlijk heel blij met de keuzes die we gemaakt hebben. We waren heel jong, maar we wisten wat we wilden en we hebben nooit iets tegen ons goesting gedaan. Dat is het belangrijkste, denk ik.”

Als je jouw 13-jarige zelf raad zou mogen geven, wat zou je dan zeggen?

JONAS: “Geniet meer van de momenten. Want het is nu al 14 jaar geleden en van sommige dingen besef ik nu pas dat die gebeurd zijn. Het ging allemaal zo snel en ik was ook zo jong, dus meer genieten, meer stilstaan bij wat er gebeurt.”

Wie zijn jouw eigen idolen?

JONAS: “The Beatles, dat is mijn favoriete band aller tijden. Ik ben opgegroeid met Blink 182, dus die ook wel een beetje.”

Als je zelf een band mocht samenstellen, wie zou je dan kiezen?

JONAS: “Op de drums sowieso mijn broer. Mijn broer is, volgens mij, de beste drummer van heel België en echt gewoon een topmuzikant. En dan... goh, dit is echt een moeilijke vraag! Ik hou enorm van de stem van Kele van Bloc Party, dus die mag zingen. Pak maar Paul McCartney op de basgitaar! En dan op gitaar…de gitarist van Foals.”