Hij is er: de laatste trailer voor het tweede seizoen van 'Stranger Things' Emma Van der Bracht

12u00 0 Photo News Joepie Team Eleven!

We kunnen echt wel aftellen, op 27 oktober komt het tweede seizoen van de populaire Netflix-serie 'Stranger Things' uit. Om ons er al helemaal warm - of bibberig - voor te maken bracht Netflix gisteren de allerlaatste trailer uit. Meer girlpower van Millie Bobby Brown en de cute Finn Wolfhard terug op ons scherm? Yes, please!



Zag jij hem al?