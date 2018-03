Heeft Liam Payne het een beetje gehad met zijn relatie met Cheryl Cole? Emma Van der Bracht

09 maart 2018

Joepie Hmmm.

Volgens The Sun focust Liam Payne zich de laatste tijd meer op zijn carrière dan op zijn liefdes- en familieleven. Na twee jaren van intense liefde tussen de zanger en vriendin Cheryl Cole, wat ook resulteerde in de geboorte van hun zoontje Bear, zou de vlam nu een beetje gedoofd zijn.

We kunnen natuurlijk niet bevestigen of het echt zo is, misschien zijn het maar roddels, en gaat het nog steeds heel goed tussen de twee. Volgens bronnen zou Liam echter gekwetst zijn omdat Cheryl momenteel niet wil trouwen. Hij wil dat wel heel graag, maar Cheryl heeft al twee mislukte huwelijken achter de rug.

Liam is volgens dezelfde bronnen enorm weinig thuis en meer bezig met zijn carrière. Cheryl's moeder zou haar gezelschap houden terwijl Liam op stap is om zijn solocarrière verder te boosten.