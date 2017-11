Harry Styles verwart fans met aankondiging van videoclip voor 'Kiwi' Emma Van der Bracht

19u09 0 Photo News Joepie En het is helemaal niet wat je zou verwachten...

Yesss, het is zover: Harry Styles kondigde vandaag zijn tweede videoclip als solo-artiest aan. Zijn nieuwe single wordt...*drumroll, ook al zijn we niet in het minst verrast* 'Kiwi'! De ultimate jam krijgt er nu ook een video bij en Harry zou Harry niet zijn als hij ons niet zou verrassen. Zowel met het aankondigen van de clip als het eerste beeld dat we vandaag te zien kregen.



Het is eh, helemaal niet wat je verwacht als je naar het liedje luistert. Kijk zelf maar:

Harry Styles. on Twitter NOVEMBER.8 // KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI

Dus we gaan van 'I'm having you baby' en 'Hard liquor mixed with a bit of intellect' naar een klas vol kinderen. Speciaal? Ja, ongetwijfeld. Wat we precies kunnen verwachten van de clip is dus tot nu toe een gigantisch raadsel. Wat we wel al weten is dat Harry er fantastisch uitziet in zijn kostuum. Het enige waar hij ons met andere woorden niet meer mee verrast.



Wij zetten alvast even de belangrijkste meningen en vragen op een rijtje:

marinell. on Twitter @Harry_Styles This is like an old creepy class picture like the ones you see in a horror movie and harry looks like a strict teacher

gabby jabbour on Twitter @Harry_Styles still don't understand why this song is titled kiwi and the music video will definitely not be answering that question

annie loves froy on Twitter @Harry_Styles it's gonna be the cutest music video and we'll watch it in 5 days and the kids looking so precious with their little faces and your outfit!!

Manon 5 on Twitter @Harry_Styles You gonna perform Kiwi 12 times on Wednesday? LET'S GO