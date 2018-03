Harry Styles start nieuwe tour met onverwachte setlist Emma Van der Bracht

12 maart 2018

14u50 1 Joepie Dit overleven we niet.

Harry Styles startte gisteren het tweede deel van zijn tour. Het tweede deel gaat door in grotere zalen en voor die gelegenheid heeft hij ook zijn setlist aangepast. Nu hadden wij natuurlijk gehoopt dat er iets zou veranderen in de setlist, zodat het tweede deel van de tour niet exact hetzelfde was als het eerste. Wat hij in werkelijkheid deed, daar waren wij niet op voorbereid.

Niet enkel speelt hij twee eigen nummers die niet op zijn album staan, 'Medicine' en 'Anna', hij zingt ook 'If I Could Fly' van het laatste One Direction album 'Made In The AM'.

Listen to Anna by Harry Styles https://t.co/eSGgROSEO6 Harry Styles Updates.(@ TheHarrySource) link

THIS IS LITERALLY A MEDICINE TO MY EVERYTHING DROP THE STUDIO VERSION KING @Harry_Styles WE NEED !!!!!! pic.twitter.com/1yEBv8XfZO nads(@ dimploux) link

My baby playing if i could fly right in front of me #HarryStylesLiveonTourBasel pic.twitter.com/gx3gwqETQI Eleanor Updates ️(@ CaldersElephant) link