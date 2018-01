Gezondheidsboost nodig? Ga naar een concert! Emma Van der Bracht

Naar concerten gaan is goed voor je gezondheid, lees hier waarom.

Natuurlijk heb jij geen nieuw excuus nodig om naar (nog) meer concerten te gaan. Je ouders daarentegen, ja, die hebben misschien wel een goede reden nodig om je toestemming te geven om nog meer concerttickets te kopen. Wel, wij hebben nu het perfecte argument gevonden voor jou. You're welcome.

Concerten bijwonen is namelijk goed voor je gezondheid! Dat blijkt uit een onderzoek dat in Londen uitgevoerd werd. Naar een concert gaan kan stress en angst verminderen. Er werd onderzocht hoe live muziek invloed heeft op de hormonen die verantwoordelijk zijn voor angst. Daaruit bleek dat er een duidelijke afname is van die hormonen wanneer je naar livemuziek luistert.

Tja, er zit dus niets anders op, dan toch maar kaartjes kopen voor Harry Styles...en Niall Horan... en The Vamps... en Bruno Mars.... en....