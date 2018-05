GESPOT: De leukste outfits van het Filmfestival van Cannes Emily Nees

23 mei 2018

18u48 0 Joepie Tijdens het Filmfestival van Cannes is iedereen op zijn paasbest. Het filmfestival is voor de fashonista’s onder ons een echte catwalk. Van galajurken tot jumpsuits, alles Cannes! See what I did there?

Acteurs en actrices, ze zijn overal in Cannes tijdens het filmfestival. Dankzij hun unieke kledij vallen ze op in de menigte. Ornella (25) speelt zelf in een kortfilm. De Italiaanse zonnestraal koos voor een kleurrijke broek met wijde pijpen.

Normaal kiest Victoria (23) voor een casual look, maar op het Filmfestival van Cannes mag het toch eens iets speciaal zijn vindt ze.

Victoria’s jurk is even blauw als de zee in Cannes. Door de golvende jurk krijgen we zin om een duikje te nemen in het water. Met haar spiegelglaszonnebril is ze helemaal summerproof. We like!

Sara (19) houdt van comfy. En we geven haar volledig gelijk! Haar oranje jumpsuit zit als gegoten. Bovendien is het dunne stofje superhandig op zo’n warme dag.

Hadden wij maar zulke leuke outfits als deze meisjes!