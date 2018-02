Gekke dingen die je nog niet wist over je eigen lichaam Emma Van der Bracht

12 februari 2018

Eh, weird...

1. Draaiende oren

Zowat alle zoogdieren op deze wereld kunnen hun oren draaien. Ga maar eens achter je kat staan en maak wat geluid. Wij mensen zijn een van de weinige zoogdiersoorten die dat niet kunnen. Natuurlijk zou het wel een raar zicht zijn mochten onze oren wel kunnen draaien, toch?

2. Slimme neus

Dat honden een speurneus hebben, dat wisten we al. Dat onze neus ook echt slim is, dat wisten we nog niet. Oké, we hebben geen hondenneus (stel je voor), maar een mens kan gemiddeld tot 50.000 verschillende geuren onthouden. Whoa?! Meisjes kunnen ook beter ruiken dan jongens.

3. Gewicht van je hoofd

Bij de geboorte weegt ons hoofd ongeveer een vierde van ons totale lichaamsgewicht. Geen wonder dat baby's niet meteen kunnen rechtzitten. Bij volwassenen weegt het hoofd ongeveer een achtste van ons totale lichaamsgewicht.

4. Vinger- en tongafdruk

Iedereen heeft een unieke vingerafdruk, tja, dat weten we natuurlijk al. Maar wist je al dat we ook een unieke tongafdruk hebben?! Naast mensen hebben enkel apen en koala's ook een unieke vingerafdruk.

5. Lichaamsgeur

Elke persoon heeft een eigen lichaamsgeur die uniek is. Tweelingen hebben echter dezelfde lichaamsgeur. Euh?!

6. Krimpen

We zijn ’s ochtends ongeveer 1 centimeter groter dan ’s avonds. Dat komt omdat het kraakbeen in onze knieën gedurende de dag krimpt.