Flirten met je crush doe je zo

19 februari 2018

You can do this!

Eindelijk vindt het eerste gesprek met je crush plaats en jij... klapt helemaal dicht. Gelukkig hebben wij een paar tips om je uit de nood te helpen! Iedereen kan flirten; geloof ons, als wij het kunnen, kan jij het zeker!

1. Glimlach

Door te glimlachen toon je hem/haar dat je het leuk vindt dat jullie praten. Een kleine glimlach is al genoeg om aan te tonen dat je openstaat voor een gesprek!

2. Praat en stel vragen

Oké, je bent nu zo ver gekomen, je ademt, je lacht, nu nog het echte werk: het gesprek voeren en gaande houden. Probeer gewoon iets klein te vertellen en vooral ook vragen te stellen. Als jouw crush iets vertelt, pik daar dan op in door een vraag te stellen. Vertelt hij/zij iets over school, vraag dan welk vak hij/zij juist wel of niet leuk vindt, dat soort dingen. Voor je het weet hebben jullie een echt gesprek en beginnen jullie elkaar te leren kennen!

3. Probeer te relaxen

Jaha, makkelijker gezegd dan gedaan, dat weten we. Let op je ademhaling, adem zo rustig mogelijk in en uit. Je kan zelfs stiekem in je hoofd tellen terwijl je ademt om ervoor te zorgen dat je steeds lang genoeg inademt en uitademt.

4. Probeer hem/haar niet te veel te onderbreken

We raden je wel aan om vragen te stellen, maar onderbreek hem ook niet de hele tijd. Het is geen politieverhoor! Luister, knik, glimlach en ga dan in op wat hij heeft gezegd. Vergeet natuurlijk ook niet dat je zelf eens wat kan vertellen, jij bent ook interessant!

5. Raak je crush aan

Als de gelegenheid zich voordoet, raak hem/haar dan aan. Maakt hij/zij een mopje? Lach, leun voorover en raak zijn/haar arm aan. Echt net zoals in de films dus: ‘Jij bent zò grappig!’ Go go go!

6. Geef complimentjes

Of je nu gewoon met zijn/haar mopjes lacht of een compliment geeft over iets wat hij/zij bereikt heeft, complimentjes zijn altijd een goed idee! Overdrijf natuurlijk niet, ga niet voor ‘Jij bent perfect!’. Wat je wel eventueel kunt doen is een compliment zoals ‘Is er iets wat jij niet kan?’, en dan lachen natuurlijk. Je geeft een compliment en toont aan dat je enorm naar hem/haar opkijkt als persoon, zonder dat het té zwaar wordt.

Je geeft je crush ook de kans om bescheiden te zijn en te antwoorden, ‘Haha, er is nog zo veel dat je niet weet!’ en dàn ga jij natuurlijk voor ‘Misschien komt dat nog wel.’. Score!

