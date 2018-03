Fifth Harmony last een pauze in Emma Van der Bracht

20 maart 2018

12u00 2 Joepie Hartverscheurend.

Fifth Harmony fans weten nu hoe het voelde toen One Direction besloot om een pauze in te lassen. De meisjesband heeft besloten om ook een hiatus in te lassen en Harmonizer-harten breken.

De meisjes maakten het nieuws bekend via social media met een mooi statement.