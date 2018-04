FEEST: Evelien en Nicolas uit 'Blind Getrouwd' verwachten een kindje EVDB

27 april 2018

12u44 0 Joepie Awwww!

Het koppel stapte op 4 november 2016 in het huwelijksbootje in het VTM-programma 'Blind Getrouwd'. Wij shipten hen van in het begin en alles verliep ook heel goed tussen de twee. Nu verwachten ze zelfs hun eerste kindje samen!

Nicolas en Evelien zijn helemaal in de wolken met het nieuws: "We kijken enorm uit naar de komst van ons eerste kindje! We zijn sinds onze trouwdag steeds dichter naar elkaar toegegroeid en zijn klaar voor de volgende stap. Ouders worden is een enorm avontuur, maar het is iets dat we allebei heel graag willen."

Aww, proficiat Evelien en Nicolas!