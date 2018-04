Familie Avicii bevestigt zelfmoord EVDB

27 april 2018

12u25 4 Joepie :(

De overleden Zweedse DJ Avicii werd vorige week vrijdag gevonden. Tot nu toe was de doodsoorzaak onduidelijk, maar politie bevestigde al dat het "niet om kwade wil ging". Nu heeft zijn familie een nieuw statement gemaakt waarin ze bevestigen dat het wel degelijk om zelfmoord ging, iets waar veel collega's, fans en familieleden voor vreesden.

In het statement verklaart de familie dat Tim Bergling, de echte naam van Avicii, "niet langer verderkon" en "nood had aan rust/vrede". Ook melden de ouders dat Avicii een "fragiele, artistieke ziel was" die "niet gemaakt was voor de zakenmachine waarin hij belandde toen hij wereldbekend werd".

"Tim was een over overwerkte perfectionist die reisde en hard werkte aan een tempo dat tot extreme stress leidde. Toen hij stopte met touren, wou hij een balans in het leven vinden, gelukkig zijn en doen wat hij het liefste deed: muziek maken."

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be.