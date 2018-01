Fake trailer voor 'Friends: The Movie' gaat opnieuw het internet rond Emma Van der Bracht

23 januari 2018

17u47 3 Joepie Onze harten breken, opnieuw.

Het is ons allemaal wel al eens overkomen, we zien een trailer voor een nieuw seizoen of een film van 'Friends' en we trappen er met open ogen in. Het is weer eens zover, een nieuwe trailer voor een 'Friends'-film doet de ronde en heeft al heel wat mensen beetgenomen. De trailer is echter jammer genoeg fake.

Voor wie de trailer toch (nog) eens wil bekijken om zich nogmaals in te beelden hoe zalig het zou zijn om meer 'Friends' te krijgen, here you go.