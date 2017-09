Fabian Feyaerts staat binnenkort op de planken Emma Van der Bracht

Fabian Feyaerts, die we allemaal nog kennen als de 14-jarige zanger die met 'Abracadabra' vijfde werd op het Junior Songfestival is ondertussen 19 jaar oud.



Hij gaat voor een ommezwaai in zijn carrière en we zien hem binnenkort op de toneelplanken staan. Met zijn theatershow 'van ABRACADABRA tot DE EERSTE KEER' staat hij vanaf 25 november al in het Tinnenpot Theater in Gent.



Wil jij daarbij zijn? Standaard tickets kosten €15. Ga je voor de ultieme ervaring dan betaal je €25. In ruil daarvoor krijg je de beste plaatsen, mag je de soundcheck bijwonen, ontmoet je hem én mag je foto's maken met Fabian. Tja, veel beter worden doet het niet! Tickets kopen doe je hier.