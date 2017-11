EXCLUSIEF IN JOEPIE: De beste flirttips uit ‘Liefdestips aan mezelf’ door Sylvia Van driessche Sylvia Van driessche

Voor je je neus ophaalt omdat je het woord ‘boek’ leest: in het nieuwe boek ‘Liefdestips aan mezelf’ lees je mee over de schouder van de 17-jarige Olivia Jacobs, die in haar dagboek ongecensureerd haar avonturen (lees: geblunder) met jongens neerschrijft. Omdat het maar niet wil lukken, begint ze de psychologie van de liefde te ontleden en gaat ze alle “wetenschappelijk bewezen tips” uittesten op haar Grote Liefde Max. Wij stalen uit het boek voor jou 11 dagboekfragmenten met Olivia’s nuttigste liefdestips erin.

Veel plezier… en succes!

Liefdestip 1 : de basis

Zondag 7 januari, 00u.35

Waarom kan ik niet slapen? Waarom?!

00u. 41

Ik heb ‘flirttips’ ingetikt op mijn computer. Ik heb gemerkt dat ik er geen jota van snap, van de liefde, en dat ik professionele hulp nodig heb. Ik ga gewoon opzoeken hoe ik me moet gedragen en ga alle tips uittesten op Max. Iedereen weet dat je alles, zelfs wetenschappelijk onderbouwde psychologische hulp, kan vinden op het internet. Nu ja, niet dat ik alles geloof wat ik lees.

Wat ik (= Olivia) al heb gevonden:

Flirten lijkt akelig, maar oefen het op je vriendinnen, en je zal het sneller durven eens je Grote Vlam voor je neus staat. (Haha, stel je voor. Ik probeer het op Billie.)

Zo pak je het aan:

1. Blijf jezelf (?!)

Doe je niet anders voor dan je bent, vroeg of laat val je toch door de mand.

Jezus, als ik nog één keer hoor dat ik mezelf moet blijven, word ik zo gek als mijn moeder. Ik wéét totaal nog niet wie ik ben, dat is net het hele probleem. En trouwens, ik zou liever iemand anders zijn. Iedereen behalve mezelf. Als mezelf kan ik ineens niet normaal praten of zelfs niet meer normaal stappen als ik hem zie.

2. Glimlach!

Iemand die plezier heeft en lacht is zowat het aantrekkelijkste wat er bestaat.

Mja… oké. Lachen en plezier maken. Dat moet lukken.

3. Kijk hem in de ogen

Deze moet je een beetje durven. Kijk vijf seconden lang in zijn ogen en kijk dan weer weg. Kijk dan nog eens één keer kort terug. Zo zeg je hem: ‘Ja, ik zie je zitten’ zonder dat je het ook echt moet zeggen.

Helemaal als mezelf, kan ik zeggen: dat durf ik nooit.

4. Doe hem na

Ben je met hem aan de praat geraakt? Kopieer dan zijn handelingen en houdingen. Zijn onderbewustzijn zal je hierdoor leuker vinden. Durf hem ook af en toe aan te raken.

Max tapt vooral bier, ofwel hangt hij aan een basketring. Of in het ergste geval aan de lippen van het meisje met de Paarse Vogeltrui. Lijkt me heel raar als ik ook maar één van die dingen ga nadoen, vooral dat laatste.

5. Geloof niet alles wat je op het internet leest

Neem alleen de flirttips over die bij jou passen. Ga niet als een bezetene in zijn ogen staren en raak hem niet aan als je handen aan het beven zijn van de stress.

Tja, zo zou het bij mij dus gaan. Case closed.

Liefdestip 2: draag rood

Jongens zijn als stieren en het kan geen kwaad om je af en toe eens te wikkelen in een rode lap. Kwestie van de aantrekkingskracht op te drijven en te zeggen: ‘Hier ben ik’.

(Let op, tip nog uit te testen op Max.)

Liefdestip 3: vraag hem om hulp

Vraag hem om je te helpen met iets, iets waardoor hij zich een reddende ‘prins op het witte paard’ voelt. Tenslotte zijn sprookjes geschreven zodat ook jongens ze interessant zouden vinden (= ze willen die rol als prins, net zoals wij stiekem allemaal die baljurk aan willen).

(Let op: tip ook nog uit te testen op Max.)

Liefdestip 4: probeer blozen niet te verstoppen

Als je de neiging hebt om snel te blozen, is het de bedoeling dat je zegt: ‘Jezus, ik ben aan het blozen!’ of ‘O, je doet me blozen!’, in plaats van het krampachtig proberen te verstoppen allemaal, want dat heeft net het tegenovergestelde effect.

(Maar wat als je liever helemaal niet bloost? Ga ik ook nog uitzoeken.)

Liefdestip 5: Praat over hem, hem en hem

Deze tip kreeg ik van Alice, mijn bazin in het theehuisje The Blue Rabbit, en ik vind hem GENIAAL.

Je mag niet denken dat jij moet beginnen praten over jezelf. Het draait allemaal rond hem. Geef hem aandacht, stel hem geïnteresseerde vragen over zijn leven en lach met zijn moppen, ook al lijken ze nergens naar.’

Ik moest lachen.

‘Besnuffel hem, hemel hem op, maar doe het niet te lang. Ga op tijd weg, zodat hij je gevlei kan beginnen missen. Geloof me, op die manier kan je iedereen krijgen die je wil.’

Liefdestip 6: doe spannende dingen samen

Als je wil dat iemand verliefd of je wordt, of blijft, is het belangrijk om samen spannende dingen te doen. Daarmee wek je de stof adrenaline op in de hersenen, en dat geeft kriebels in de buik en een opgewekt gevoel. Als twee mensen samen iets spannends doen, zoals in een achtbaan kruipen, duiken tussen haaien of danslessen volgen, dan worden hun hersenen overstroomd door die goed gevoelstof en gaan ze dat gevoel in verband brengen met de persoon die naast hen zit. Daarom dat mensen vlugger verliefd worden op een ski- of dansleraar en dat ze de condooms met bakken moeten aanslepen tijdens de Olympische Spelen.

Ik kan me niet voorstellen dat ik een goed gevoelstof in mijn hersenen zou krijgen van het zwemmen tussen haaien, maar kom. Wie ben ik om dat zelfhulpboek tegen te spreken?

Liefdestip 7: verleid hem met je lichaamstaal

Ik was me de hele tijd bewust van Max’ aanwezigheid. Terwijl ik zo met drankjes en plateau’s was, haalde ik me al die verleidingstips voor de geest die ik had gelezen: ga eens door je haar en zwier het naar achter (je trekt er zo de aandacht op, en het verspreidt je unieke geur), maak je lippen nat (dat doet hem denken aan je vagina, maar gelukkig onbewust), maak even oogcontact (zo nodig je hem uit om bij jou te komen en is hij tegelijkertijd gerust gesteld dat hij bij jou geen blauwtje zal lopen), en blijf vooral bezig. (Bezig zijn met iets, eender wat, schijnt goed te werken omdat je dan in je eigen wereldje zit, wat sexy zou zijn, en hij je terwijl ongestraft kan gadeslaan of zoiets. Klopt wel als ik denk hoe sexy Max is als hij in de weer is met glazen en drankjes en andere mensen.)

Ik was zelfs klaar om te struikelen en met mezelf te lachen (= Neem jezelf niet te serieus en lach met je flaters), maar dat gebeurde niet. Werken in een bar valt nog goed mee als je het in functie van je vlam kan doen.

Liefdestip 8: Gebruik niet teveel make-up

Krijg net nog een bericht van Billie:

Gebruik niet teveel make-up. Jongens houden daar niet van. Hij moet die lippenstift van jou er dan helemaal af kussen en dat smaakt ellendig.

Hoe bedoelt ze: jongens houden niet van make-up?! Ze heeft vast al teveel op.

Liefdestip 9: geef hem een compliment en een belediging in één

Olivia: ‘Een bericht aan Max. Wat zou jij sturen?’

Billie: ‘In elk geval iets grappigs. Humor werkt altijd. Al mag het ook niet lijken alsof je er te lang over hebt nagedacht. Ofwel een compliment en een belediging in één, dat is mijn persoonlijke favoriet.’

Olivia: (Kijkt Billie fronsend aan.)

Billie: ‘Welja… Het is de bedoeling dat je niet wanhopig overkomt. Dus moet je hem ofwel iets grappig sturen, ofwel een compliment en een belediging in één. Dat zijn de twee regels van het berichten sturen. Schrijf dat maar op in je boek met liefdestips.’

Olivia: ‘Wat bedoel je met dat laatste?’

Billie: ‘Hm… Ik probeer een voorbeeld te vinden.

Iets à la: ‘Ik hoor je graag bezig. Praat je altijd zoveel?’

Olivia: ‘Is dat niet raar om in een bericht te zetten?’

Billie: ‘Je moet het aanpassen zodat het bij Max past. Dit was maar een voorbeeld van hoe je iemand aantrekt en afstoot tegelijkertijd, iets wat we, diep vanbinnen, allemaal onweerstaanbaar vinden. Zo pak ik het ook altijd aan, ook face to face. Werkt altijd. Je laat hem weten wat je leuk vind aan hem, en tegelijkertijd zeg je: ik ben nu ook weer niet zo weg van je dat je over me heen kunt lopen mocht je dat denken, eikel.’

Olivia:

“Volgens mij is het altijd een goed idee om zijn naam uit te spreken. Ik word er zelf altijd week van als hij dat bij mij doet.”

Liefdestip 10: plaag hem!

Volgens het zelfhulpboek van mijn stiefmoeder is ‘iemand plagen’ heel wat beter dan gewoon met iemand praten. Sterker nog, iemand plagen wordt zowat dé flirttip der flirttips genoemd.

Liefdestip 11: let op met players

Een eerste tip voor iedereen die verliefd is op een player en ervan droomt om hem finaal voor zich te winnen:

BEGIN ER NIET AAN.

Slik.

De grote, geheime truuk bij het versieren van een player is VERWARRING ZAAIEN. Verwarring zaaien door hem NIET te geven waar hij naar op zoek is: bevestiging.

Je kan - volgens de regels van de psychologie – eender wie op jou verliefd doen worden door hen te dwingen zoveel mogelijk over jou na te denken. Dat doe je door zo verwarrend mogelijk te doen. De ene keer ben je geïnteresseerd en superlief, de andere keer koel en afstandelijk. Mensen snappen zo’n gedrag niet, en gaan dan over jou nadenken. Als ze veel over jou nadenken, kan dat veranderen in verliefdheid.

Het goede nieuws is dat players gevoeliger zijn voor verwarring dan anderen. Ofwel krijgen ze aandacht van hun slachtoffer ofwel krijgen ze dat niet. En dan zijn ze weer weg, maar als ze niet goed weten of ze nu je goedkeuring hebben of niet, dan blijven ze hangen in de hoop duidelijkheid te krijgen… en die mag je hen dus nooit geven!

Wat een psychologische mindfuck allemaal. Ik heb het gevoel dat dit strafbaar zou moeten zijn. Ze noemen ons tenslotte ook ‘slachtoffers’.

