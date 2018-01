Ew: Nederlandse rapper Boef heeft zero respect voor vrouwen Emma Van der Bracht

12u00 1 ANP Kippa Joepie Boef heeft het zonet redelijk grondig verpest bij zijn fans.

Boef kreeg op oudejaarsnacht een lift naar huis van drie vrouwen. Daarna postte hij een video op Snapchat waarin hij die vrouwen als 'hoer' bestempelt. Natuurlijk kreeg hij daar heel wat commentaar op. Als reactie op die commentaar postte hij een nieuwe video waarin hij zei dat vrouwen die niet flink thuiszitten, studeren en naar mama en papa luisteren, maar in plaats daarvan buitenkomen, uitgaan tot 8 uur in de ochtend en korte rokjes dragen, geen vrouwen zijn. Excuse us?!

Zo gelijk mijn kind gewaarschuwd: laat ik nooit ‘muziek’ van deze mafketel in mijn huis horen, want ik flikker al je devices in de container. https://t.co/e8i6q5nlmP Sandra(@ sandravogelaar) link

Als reactie daarop besloot Karolien Debecker om zijn muziek niet meer te draaien. Daarin werd ze gelukkig al snel bijgestaan door heel wat andere radiocollega's.

Beste #Boef. In de middeleeuwen hadden ze meer respect voor vrouwen dan jij. Excuses of niet, jou draai ik voorlopig NIET meer op de radio. https://t.co/13CFRvk1NV @MNMbe Karolien Debecker(@ KDebecker) link

Morgen een ochtendshow ZONDER #boef, maar MÉT @ShauniRau en een tikkeltje @Harry_Styles.



En de #KerstVakantieWorkOut.@MNMbe Sander Gillis(@ SanderGillis) link

Gezegd is gezegd. Zijn excuses waren slap. Wie zo naar vrouwen kijkt, hoort niet thuis op onze mooie zender. Thx maatje @KDebecker dat je hier het voortouw neemt. Souf is helaas niet de enige hiphopheld die flirt met dat soort foute ideeën. https://t.co/1TJHawPL4g Tom De Cock(@ tomdecock) link

Boef? Nee, bedankt.