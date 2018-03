Enrique Iglesias krijgt hartverwarmende verrassing van fan Emma Van der Bracht

19 maart 2018

12u00 0 Joepie Awwww.

Enrique Iglesias kreeg tijdens een optreden in München een leuke verrassing toegegooid van een fan. Een rompertje met daarop 'I heart my Daddy'. De zanger was duidelijk ontroerd. Hij werd in december vader van een tweeling.

#1 DADDY! 😹❤️ (Enrique on stage tonight in Munich! ) #enriqueIglesias #enrique #ElBaño @enriqueiglesias Een foto die is geplaatst door null (@enriqueigspain) op 16 mrt 2018 om 01:41 CET