Eline De Munck flipt na foutje van ober Emma Van der Bracht

Emma Van der Bracht

Toen Eline De Munck vorige week ging lunchen in een brasserie, morste een ober per ongeluk iets op haar kleedje. Daar was Eline helemaal niet mee gediend, ze reageerde dan ook heel luid en kwaad. Dat werd dan natuurlijk weer gefilmd - hallo, smartphonegeneratie - en op het internet gegooid.



Wij kunnen alleen maar hopen dat dit deel uitmaakte van een soort verborgen camera-mopje, want als dit echt is, kan Eline haar status als 'chille BV' wel vaarwel kussen...



De video bekijk je hier: