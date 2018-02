Een crush op je beste vriend(in)? Zo ga je daarmee om! Emma Van der Bracht

13 februari 2018

12u00 0 Joepie Heb je een crush op jouw beste vriend(in) en weet je niet hoe je ermee moet omgaan? Wij kunnen jou helpen!

Jij en je beste vriend(in) zijn heel close. Zo close zelfs dat jij nu gevoelens voor hem/haar hebt. Je bent zeker dat jouw gevoelens nooit beantwoord zullen worden, maar je hebt geen idee wat je ermee moet aanvangen. Over iemand geraken is sowieso al moeilijk en als die iemand jouw beste vriend(in) is...lijkt het echt wel onmogelijk. Wij hebben enkele tips voor hoe je omgaat met jouw gevoelens.

1. Creër grenzen

Jij en jouw beste vriend(in) vertellen elkaar alles. Maar dan ook echt alles. Denk even na, wil jij echt horen over zijn/haar nieuwste crush? Nee, natuurlijk niet. Superclose zijn is leuk, maar heel moeilijk als je eenzijdige gevoelens hebt. Probeer dus een paar grenzen te creëren. Weet jouw beste vriend(in) dat je gevoelens voor hem hebt? Dan zal hij/zij het zeker verstaan als je hem/haar zegt dat je een beetje afstand nodig hebt.

Als hij/zij niet met jouw voeten speelt, onthoud dan dat jullie vriendschap waardevol is en dat het ook voor hem/haar moeilijk was om jou af te wijzen. Hem/haar constant laten zien hoe moeilijk jij het hebt, maakt het voor jullie allebei zwaarder. Een beetje ruimte zal jullie allebei goeddoen.

2. Probeer niet te overanalyseren

Elke keer hij/zij naar je glimlacht begin je te piekeren. Was dat een gewone glimlach? Of bedoelde hij/zij meer? En toen hij/zij vroeg om vrijdag samen iets te doen? Wil hij/zij een date? Laat het los! Hoe moeilijk het ook is, overanalyseren maakt het enkel maar erger. Weet hij/zij niet van jouw gevoelens? Probeer er dan toch eens over te praten, dan weet je meteen hoe het zit en hoef jij niet meer te piekeren. Weet hij/zij al hoe jij je voelt, maar vind je dat hij/zij je toch gemengde signalen blijft sturen? Praat met hem/haar over zijn gedrag. Met iemands gevoelens spelen is egoïstisch en als hij/zij zich jouw beste vriend wil noemen, moet hij/zij jou niet zo behandelen!

3. Perspectief

Probeer jouw situatie te plaatsen. Jij hebt ongetwijfeld al iemand moeten afwijzen en dat voelt niet leuk, toch? Zo voelt jouw vriend(in) zich nu ook, maar dan honderd keer erger. Jij bent heel speciaal voor hem/haar, net als jullie vriendschap, maar hij/zij voelt zich gewoon niet zoals jij je voelt. Weet dat iedereen ter wereld ooit afgewezen wordt, meerdere keren in een mensenleven.

Beseffen dat je niet de enige bent, kan je helpen om verder te gaan met je leven. Onthoud dat je nu afziet, maar dat het o zo goed zal voelen als je later iemand ontmoet die hetzelfde voelt voor jou als jij voor hem/haar.

4. Focus op jezelf



Dat een persoon geen relatie met jou wil, wil niet zeggen dat er iets mis is met jou. Gevoelens zijn nu eenmaal moeilijk en je kunt ze niet forceren. Probeer nu op jezelf te focussen in plaats van op jouw crush. Doe dingen waardoor jij je goed voelt en probeer zo weinig mogelijk aan je beste vriend(in) te denken.