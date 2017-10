Dove Cameron deelt dagboekpost over haar grootste onzekerheid Emma Van der Bracht

Als er iets is waar wij grote fan van zijn, dan is het wel je celebrities die hun zwaktes delen met hun fans. Celebrities die opbiechten dat, hoe perfect wij ook denken dat ze eruit zien, zij zich helemaal niet perfect voelen.



Dat is wat Dove Cameron gedaan heeft. Ze deelde haar grootste onzekerheid met de wereld, namelijk hoe bleek ze is. Dat deed ze door een foto te posten van wat ze die avond in haar dagboek had geschreven. Enorm eerlijk en open én iedereen die zichzelf wat bleekjes vindt, zal zich beter voelen na het lezen van deze pagina:

Dove Cameron on Twitter tonight's thoughts