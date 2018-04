Doe jij mee aan de fanactie voor Niall Horan in Vorst Nationaal? EVDB

30 april 2018

15u13 0 Joepie Zien we jou daar vanavond?

Ga jij vanavond ook naar het concert van Niall Horan in Vorst Nationaal, Brussel? Dan kan je deelnemen aan de fanactie! Het is de bedoeling om de zaal om te toveren tot een regenboog tijdens zijn liedje 'Fire Away'. Hoe je kunt deelnemen hangt af van welke plaatsen jij voor het concert vanavond kon bemachtigen.

Zin om mee te doen? Je vindt alle informatie op het Twitteraccount @NHforestrainbow.