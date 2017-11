Dit zijn onze favoriete 'All I want for Christmas is you'-covers ooit Emma Van der Bracht

12u42 0 Thinkstock Joepie Ben jij al klaar voor kerstmis?

Het is bijna december en dus ook... bijna tijd voor kerstmis! Begin jij je al op te warmen voor de feestdagen? Dan hebben wij iets wat jou blij zal maken! Dit zijn onze favoriete 'All I want for Christmas is you'-covers:

1. Miley Cyrus

2. Demi Lovato

3. Ariana Grande

4. Fifth Harmony

5. Justin Bieber en Mariah Carey